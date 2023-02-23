В ISW ответили, для чего Путин может использовать нарратив об "исторических границах"

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что в среду 22 февраля Владимир Путин выступил на стадионе в Лужниках на митинге ко Дню защитников Отечества в Москве. Тогда российский диктатор заявил, что в настоящее время идет борьба за исторические границы России и российский народ. Так, раньше этот нарратив раздавался перед началом полномасштабного вторжения.

В ISW обратили внимание, что другие заметные заявления Владимир Путин не сделал.

"Концепция "исторических границ" России может быть использована для оправдания агрессии почти против любого соседа России, а также против Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией, поскольку все они содержат территории, которые когда-либо принадлежали или к Советскому Союзу, либо к Российской империи, либо к обоим", - говорят аналитики.

Примечательно, что российский диктатор также отменил собственные указы от 2012 года по развитию дружественных отношений между государствами на основе равенства, уважения их суверенитета и территориальной целостности и обязательств России активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения к территориальной целостности Молдовы.

"Отзыв указа 2012 года не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдову - действие, для которого ему не хватает военного потенциала, - хотя это указывает на эскалацию его постоянных усилий по подрыву молдавского государства", - добавили в ISW.