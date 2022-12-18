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В ISW оценили вероятность прекращения огня между РФ и Украиной зимой

18 декабря, 2022 воскресенье
10:32
война с Россией

Договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной на зимний период маловероятна, поскольку в ней прежде всего заинтересованы оккупанты

Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание на то, что Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки партнеров. Российский диктатор регулярно делает вид, что Украина отказывается от уступок. Президент РФ, вероятно, стремится использовать любую остановку огня и окно переговоров, чтобы дать российским войскам время для возобновления, подготовки новых операций и лишения Украины инициативы на фронте.

В ISW пришли к выводу, что соглашение о прекращении огня, которое даст россиянам возможность отдохнуть и возобновиться зимой, крайне маловероятно.

"Очень маловероятно, что российские и украинские официальные лица согласятся на прекращение огня, не говоря уже о том, что его введут в течение нескольких месяцев. Вероятно, РФ не сможет остановить украинские зимние контрнаступления и перезагрузиться до весны", - подытожили в ISW.

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Владимир Путин
Военные новости
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