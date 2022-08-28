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В ISW оценили, сможет ли новый армейский корпус РФ изменить ситуацию на Донбассе

28 августа, 2022 воскресенье
08:43
война с Россией

Американские аналитики убеждены, что новый 3-й армейский корпус не поможет России восстановить темпы наступления на Донбассе, поскольку в основном сформирован из наемников без боевого опыта

Об этом сообщает Институт изучения войны .

В ISW предполагают, что новосформированные батальоны, входящие в состав 3-го армейского корпуса РФ, будут развернуты в Украине для возобновления наступательных операций в направлении Донецка и на юге.

Батальоны, формируемые Россией, разделили на две группы. Часть из них отправляется на передовую сразу после короткой базовой подготовки. Остальные объединены в новый 3-й армейский корпус. Анализ Janes Intelligence Group новых изображений по боевой подготовке корпуса на полигоне Мулино в Нижнем Новгороде обнаружил, что войска тренируются с более современной российской техникой, как БМП-3, Т-80БВМ и танки Т-90М, а также новейшие варианты автоматов АК-12. . Этот факт свидетельствует о том, что российские военные намерены вовлечь их в наступательные операции и надеются возобновить их темпы.

Части 3-го армейского корпуса уже разворачиваются ближе к границе России с Украиной. В частности, Conflict Intelligence Team 27 августа заметила танки Т-80БВ и Т-90М, которые были в Мулино, в Ростовской области. По всей видимости, россияне должны привлечь корпус для усиления наступательных операций вблизи Донецка, где продвижение вблизи Марьинки, Песков и Авдеевки остановилось после достижения определенных успехов. Остальные части 3-го армейского корпуса могут развернуться на южном направлении, в частности, в районе Херсона.

Между тем, аналитики ISW пришли к выводу, что новые подразделения вряд ли создадут эффективную боевую мощь.

"Лучшее оснащение не обязательно делает силы более эффективными, если личный состав не хорошо обучен и дисциплинирован. Многие наемники не имеют боевого опыта. А полученные изображения свидетельствуют, что они физически непригодны и стары", - подытожили в ISW.

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Донецк
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Херсон
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Пески
Авдеевка
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