В ISW оценили риски повторного наступления РФ с территории Беларуси
Риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"За последние 24 часа наблюдается военная активность, указывающая на то, что атака из Беларуси остается маловероятной", - отметили аналитики.
В отчете приводится заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова о том, что пока нет угрозы РФ со стороны Беларуси. По его словам, разведка не фиксирует группировки и готовности российских войск в Беларуси, позволяющих провести наступательную операцию.
"Генштаб ВСУ в очередной раз подчеркнул, что по состоянию на 22 января также не наблюдал формирования ударной группировки российских войск в Беларуси", - добавили в ISW.
- 16 января в ГУР сообщили, что российский диктатор Владимир Путина поставил перед новым командующим группировкой войск в Украине Валерием Герасимовым задачу захватить Донбасс до марта 2023 года .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное