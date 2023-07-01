Об этом стало известно из отчета.

Отмечается, что последствия теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже проблем с контрнаступлением для Вооруженных сил Украины, поэтому РФ, вероятно, продолжит дальше угрожать ядерной катастрофой.

"Впрочем, разрушение Россией плотины Каховской ГЭС также негативно сказалось на российских силах, и нельзя исключать возможные российские планы саботажа на ЗАЭС", - отметили в ISW.

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Западные аналитики также допустили три сценария РФ по поводу возможного исхода событий в случае теракта. В частности:

сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать украинскому переходу через уже в значительной степени осушенное водохранилище;

создать радиоактивный шлейф, чтобы покрыть большую территорию на юге Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, чтобы это было сложно сделать;

вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление ВСУ вблизи самой ЗАЭС.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, к которым они приведут", - подчеркнули в ISW.

Кроме этого, РФ прибегает к привычной политике обвинения Украины в своих намерениях. В отчете также назвали слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила о якобы подготовке Украины к атаке на ЗАЭС, "абсурдными и типичными для информационных операций Кремля".

"Кремль регулярно прибегал к угрозам ядерной эскалации и предупреждал об угрозах для ЗАЭС, созданных в основном Россией, в попытках оказывать давление на Украину, чтобы та сдержала свои военные действия и предотвратила дальнейшую агрессию со стороны Запада против Украины", - пояснили аналитики.

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В заключении отмечается, что создание угрозы аварии на ЗАЭС может использоваться Россией для устрашения Украины с целью остановить контрнаступление на юге, а также для давления на Запад перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Ситуация в ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

Утром ГУР сообщало, что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил , что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.