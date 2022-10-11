Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские и белорусские войска вряд ли будут атаковать Украину с севера, несмотря на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко 10 октября о том, что Беларусь и Россия согласились развернуть Региональную группировку войск Союзного государства - стратегическое формирование российских и белорусских частей, задачей которого является оборона Союзное государство", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, вероятно, что российский компонент любой формирования региональной группировки войск будет состоять из мобилизованных или призывников, имеющих низкий уровень подготовки и не представляющих значительной угрозы для Украины.

Также компонент может состоять из частей 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных подразделений, понесших значительные потери в Украине и имеющих существенно сниженную боеспособность.

Отмечается, что перед этим СМИ сообщали о том, что РФ массово перебрасывает своих солдат в Беларусь в вагонах для скота. Ранее ISW оценивал, что Кремль надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для подготовки мобилизованных солдат, однако и это не индикатор неизбежного открытого вторжения с территории Беларуси.

В то же время Россия может попытаться использовать свои силы в Беларуси, чтобы "зафиксировать" украинские войска под Киевом и не допустить их передислокации в другое место или участия в контрнаступлении, отмечают в Институте.

ISW считает, что сейчас Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну, а Россия тем временем не имеет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля или из действующих в Беларуси подразделений.

10 октября Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Однако представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще не принял окончательного решения о вступлении в войну против Украины на стороне РФ.

В свою очередь на границе с Беларусью украинские подразделения МВД строят и укрепляют фортификационные сооружения, наращивают огневую поддержку и укрепляют линии обороны.

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