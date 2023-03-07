В ISW оценили приказ Зеленского продолжать удерживать Бахмут

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что президент Украины Владимир Зеленский 6 марта заявил, что приказал продолжить защищать Бахмут и прислать в город подкрепление. Это произошло после его встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским, которые просили усилить украинские силы в этом районе.

"Заявления украинских официальных лиц относительно Бахмута, вероятно, частично дают ответ на постоянное беспокойство, которое выражают в Вашингтоне по поводу цены дальнейшей обороны Бахмута. В частности министр обороны США Ллойд Остин 6 марта заявил, что не будет рассматривать уход Украины из Бахмута как "значительную стратегическую неудачу" , возможно, намекая, что он выступает за такой уход", - предположили в ISW.

В Институте изучения войны подчеркнули, что Бахмут по своей сути не значим с операционной или стратегической точки зрения. Взятие Бахмута необходимо, но недостаточно для дальнейшего продвижения России в Донецкой области, и российские силы уже понесли такие большие потери в боях за город, что их атака, скорее всего, достигнет кульминации после того, как они захватят его — если не раньше. Таким образом, потеря Бахмута не вызывает серьезной оперативной или стратегической обеспокоенности для Украины, как отметили Остин.

"Но украинская борьба за Бахмут стала стратегически важной из-за текущего состава российских сил, расположенных в этом районе. Некоторые западные отчеты недавно предположили, что Украина тратит свои собственные элитные силы и дефицитное оборудование преимущественно на осужденных наемников ЧВК Вагнера, которые являются просто пушечным мясом" и отметили, что такой размен был бы невыгоден для Украины даже при высоком соотношении российских и украинских потерь.В целом это замечание справедливо, хотя количество пригодных для боевых действий российских "каторжников" не безгранично, и окончательное уничтожение десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что они не будут доступны для более важных сражений", - отметили в ISW.

В то же время, в Институте изучения войны считают, что российские силы, воюющие в Бахмуте, сейчас состоят из элитных элементов ЧВК Вагнера и воздушно-десантных подразделений, а также из войск низшего качества. Украинская разведка поддержала оценку ISW о том, что российские силы вблизи Бахмута недавно сменили тактику и привлекли к боям спецназовцев и регулярные части.