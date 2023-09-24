В ISW оценили, как возвращение "вагнеровцев" на фронт повлияет на возможности армии РФ

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в строительстве.

Отмечается, что эти разъединенные контингенты ПИК Вагнера, которые, как сообщается, возвращаются воевать в Украину, вероятно, окажут незначительное влияние на боевые возможности России. По мнению аналитиков, они не принесут ожидаемой эффективности, которую НПК имела как унитарная организация под руководством финансиста Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина.

Так, бывший глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай 23 сентября заявил, что в Луганской области и на разных участках фронта действуют вагнеровцы. По его словам, пока неизвестно количество боевиков или данные об организации, под которой они действуют в Украине.

Источник, связанный с Вагнером, утверждает, что около 500 вагнеровцев, включая тех, кто отказался участвовать в мятеже Вагнера 24 июня, присоединились к новой неизвестной организации. Отмечается, что ее лидером может быть бывший руководитель отдела кадров ПИК Вагнера.

Как отмечают в ISW, наемники, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута.

ISW ранее наблюдал за сообщениями о том, что начальник отдела кадров ПИК Вагнера (ранее он назывался Вадим В. "Хрусталь") пытается завербовать бойцов Вагнера в новую ПИК для действий в Африке.

"Эти отчеты указывают на то, что войска Вагнера раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если вернутся к боевым действиям в Украине", - констатируют в Институте изучения войны.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что НДП Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ПВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наемники ПВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

В селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ПВК Вагнера, это показывает спутниковый снимок. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток.

По состоянию на 18 сентября известно, что на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ПВК Вагнера.

Вскоре в Центре нацсопротивления сообщили, что враг создает в Африке ПВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время, структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.