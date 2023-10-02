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В ISW оценили эффективность ПИК Вагенра после возвращении в Украину

2 октября, 2023 понедельник
06:04
Война с Россией ЧВК Вагнер

Возвращение отдельных вагнеровцев на фронт не представляет серьезной военной угрозы для Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что статус ЧВК Вагнера остается непонятным на фоне сообщений о переговорах по поводу будущего сотрудничества группы с правительством России. Основные боевые элементы ПВК Вагнера разбиты между несколькими странами, включая Беларусь, Центральноафриканскую Республику, Ливию и Мали, и не имеют единого лидера.

Президент России Владимир Путин 29 сентября публично объявил, что бывший начальник штаба ЧВК Вагнера Андрей Трошев будет отвечать в минобороны РФ за формирование новых "добровольческих" отрядов, выполняющих боевые задания преимущественно в Украине.

В ISW отметили, что пересмотрят свою оценку перспектив ЧВК Вагнера вновь стать такой же эффективной военной организацией, если группу успешно восстановят как крупную унитарную организацию под руководством росгвардии или минобороны России.

Ранее аналитики отмечали, что разобщенные элементы ЧВК Вагнера вряд ли представляют серьезную военную угрозу для Украины.

"Однако эта оценка будет недействительной, если ЧВК Вагнера восстановит себя как согласованное и крупное формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством", - пришли к выводу в ISW.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников.

23 августа, в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, было известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

По данным Института изучения войны, Владимир Путин лично отдал приказ об убийстве Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

24 сентября в ISW сообщили , что разрозненные контингенты ЧВК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине.

29 сентября Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК Вагнера Андрею Трошеву заняться формированием так называемых добровольческих подразделений для войны в Украине.

Владимир Путин
російська армія
Мятеж Вагнера
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