В ISW отметили тактически важные успехи ВСУ возле Бахмута и продвижение по другим направлениям
Украинские военные продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед, а в районе Бахмута также добились тактически важных успехов
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.
Эксперты отмечают, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 25 июля, видно, что Силы обороны Украины достигли тактически важных успехов к югу от Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
В Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы вели наступательные операции по:
- Бахмутском,
- Мелитопольском (мероприятие Запорожской области)
- и Бердянском (пограничный район Запорожской и Донецкой областей) направлениях.
Украинские источники сообщали, что Силы обороны продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские источники утверждали, что ВСУ немного продвинулись к западу от Орехова.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российские войска понесут потери в личном составе в 8 раз больше, чем украинские в районе Бахмута, и в 5,3 раза больше на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
В ISW обращают внимание на свои оценки, что украинские контрнаступательные операции "направлены на создание асимметричного градиента истощения, сохраняющего украинскую военную силу" путем более медленных темпов территориальных продвижений и увольнений земель при постепенном истощении в Росармии живой силы и техники.
- Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ отразили атаки россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях, всего за сутки произошло более 35 боеприкосновений.
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