К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

Эксперты отмечают, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 25 июля, видно, что Силы обороны Украины достигли тактически важных успехов к югу от Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы вели наступательные операции по:

Бахмутском,

Мелитопольском (мероприятие Запорожской области)

и Бердянском (пограничный район Запорожской и Донецкой областей) направлениях.

Украинские источники сообщали, что Силы обороны продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские источники утверждали, что ВСУ немного продвинулись к западу от Орехова.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российские войска понесут потери в личном составе в 8 раз больше, чем украинские в районе Бахмута, и в 5,3 раза больше на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

В ISW обращают внимание на свои оценки, что украинские контрнаступательные операции "направлены на создание асимметричного градиента истощения, сохраняющего украинскую военную силу" путем более медленных темпов территориальных продвижений и увольнений земель при постепенном истощении в Росармии живой силы и техники.