В ISW отметили продвижение ВСУ на левом берегу Днепра

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокированные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что подразделения ВСУ продвинулись дальше к югу возле Антоновского автомобильного моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

В Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бахмуте Донецкой области и на Мелитопольском направлении в Запорожской области.

Операция на левобережье Херсона

14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, предположительно, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают , что ВСУ готовятся форсировать Днепр еще с июля.

20 сентября в Генштабе ВСУ рассказали о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.

В Институте изучения войны заявили , что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.

20 октября ISW констатировал , что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.

21 октября ISW рассказали, что в ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.

Также по словам руководителя объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталии Гуменюк, чтобы "облегчить жизнь" правому берегу Днепра, нужно очистить часть левого, остающегося под огнем российских оккупантов.