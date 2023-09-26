В ISW отмечают, что попытки наступления РФ у Бахмута и Авдеевки не имеют успеха
Российские военные продолжают попытки наступления в районе Бахмута и Авдеевки, однако не преуспевают
Об этом говорится в отчете ISW.
По данным ISW, несколько российских военных блоггеров 24 и 25 сентября заявили, что российские войска вытеснили украинские войска с их позиций в Орехово-Василовке и что российские войска сейчас контролируют населенный пункт. Другой военный корреспондент РФ признал, что визуального подтверждения этих утверждений нет.
Также сообщается, что российские войска контратакуют вблизи Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута).
25 сентября украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом. Спикер Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска освободили дополнительно 2 км территории на бахмутском направлении. Украинский Генштаб также сообщал, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищиевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки.
Российское Министерство обороны утверждало, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Майорского (20 км к югу от Бахмута).
Российские блоггеры писали, что украинские войска пытались прорвать российские оборонные позиции вдоль железной дороги восточнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Другой российский блоггер отметил, что в последнее время линия фронта под Бахмутом не изменилась.
Также 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки (на западной окраине Донецка) и безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Новомихайловки. (36 км юго-западнее Авдеевки).
- Как отмечают в Генштабе ВСУ, в течение суток армия противника не покидала попыток отразить утраченные позиции у Клищиевки Донецкой области и Роботиного на юге. Потери среди окупантов достигли 276 тысяч человек.
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