Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики полагают, что Путин провел очередную информационную операцию, заявив, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Путин намекнул, что к этому его побудило решение Великобритании отправить в Украину содержащие обедненный уран боеприпасы. Он отверг заявления Запада, что такие боеприпасы безопасны в использовании и не содержат радиоактивных компонентов.

"Объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет отношения к риску разжигания ядерной войны, который остается чрезвычайно низким. Таким образом, Путин лишь пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации. Он решил распространять эти нарративы именно сейчас в надежде подорвать моральный дух украинцев и притормозить западную помощь, чтобы снизить эффективность ожидаемого весной контрнаступления ВСУ", – считают в ISW.

Эксперты подчеркнули, что у России давно есть тактическое ядерное оружие, способное поразить любую цель с собственной территории. Поэтому ISW продолжает оценивать, что Путин не склонен к риску и, несмотря на неоднократные угрозы применения ядерного оружия, не намерен их выполнять.