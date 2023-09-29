В ISW объяснили, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым
Российский диктатор Владимир Путин провел демонстративную встречу Рамзаном Кадыровым, чтобы засвидетельствовать свою поддержку главе Чечни.
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание, что Путин и Кадыров встретились 28 сентября на фоне предположений о плохом состоянии здоровья руководителя Чечни. В ходе встречи президент РФ высоко оценил "успехи" кадыровцев на фронте в Украине и похвалил его за "отсутствие проблем" в Чечне.
"Встреча состоялась на фоне негативной общественной реакции из-за кадров, на которых сын чеченского руководителя бьет задержанного за сожжение Корана. Она является ответом на проявления лояльности Кадырова к Путину после мятежа вагнеровцев 24 июня и свидетельствует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадирова ", - подытожили в ISW.
Слухи о болезни Кадырова: что известно
Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил , что у Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, глава Чечни находится в тяжелом состоянии.
Впоследствии у телеграмм-канала Кадырова появилось видео, в котором он опровергает информацию о своем тяжелом состоянии.
18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.
В то же время, росСМИ уже начали распространять информацию о возможных преемниках Кадырова.
28 сентября Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели встречу , во время которой председатель Чечни похвастался якобы "успехами" на войне в Украине.
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