В ISW объяснили, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что Путин и Кадыров встретились 28 сентября на фоне предположений о плохом состоянии здоровья руководителя Чечни. В ходе встречи президент РФ высоко оценил "успехи" кадыровцев на фронте в Украине и похвалил его за "отсутствие проблем" в Чечне.

"Встреча состоялась на фоне негативной общественной реакции из-за кадров, на которых сын чеченского руководителя бьет задержанного за сожжение Корана. Она является ответом на проявления лояльности Кадырова к Путину после мятежа вагнеровцев 24 июня и свидетельствует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадирова ", - подытожили в ISW.

Слухи о болезни Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил , что у Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, глава Чечни находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии у телеграмм-канала Кадырова появилось видео, в котором он опровергает информацию о своем тяжелом состоянии.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

В то же время, росСМИ уже начали распространять информацию о возможных преемниках Кадырова.

28 сентября Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели встречу , во время которой председатель Чечни похвастался якобы "успехами" на войне в Украине.