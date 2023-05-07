Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики считают, что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров объединились в попытке выставить регулярные российские войска неэффективными и создают условия для обвинения минобороны РФ в любых неудачах в районе Бахмута.

В ISW обращают внимание, что Пригожин накануне объявил о намерении передать позиции "вагнеровцев" в Бахмуте "кадыровцам". Кадыров в тот же день обнародовал письмо российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой перевести чеченские подразделения в Бахмут.

Аналитики ISW подчеркнули, что заявления Кадырова о способности занять город "за считанные часы" являются не более чем присущими для него хвастовством.

"Минобороны России еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова, поскольку могло быть захвачено их высказываниями врасплох", - пришли к выводу в ISW.