В ISW объяснили, зачем Пригожин объявил о передаче позиций ПВК Вагнера в Бахмуте "кадыровцам"
Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров, с помощью ротации своих наемников в Бахмуте, пытаются обвинить в неудачах на Донбассе минобороны РФ
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики считают, что основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин и лидер Чечни Рамзан Кадыров объединились в попытке выставить регулярные российские войска неэффективными и создают условия для обвинения минобороны РФ в любых неудачах в районе Бахмута.
В ISW обращают внимание, что Пригожин накануне объявил о намерении передать позиции "вагнеровцев" в Бахмуте "кадыровцам". Кадыров в тот же день обнародовал письмо российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой перевести чеченские подразделения в Бахмут.
Аналитики ISW подчеркнули, что заявления Кадырова о способности занять город "за считанные часы" являются не более чем присущими для него хвастовством.
"Минобороны России еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова, поскольку могло быть захвачено их высказываниями врасплох", - пришли к выводу в ISW.
- Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая.
- 6 мая Евгений Пригожин заявил, что его наемники передадут свои позиции в Бахмуте войскам Рамзана Кадырова 10 мая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное