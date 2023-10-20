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В ISW объяснили, зачем Лавров летал к Ким Чен Ыну

20 октября, 2023 пятница
06:45
Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уехал в Северную Корею договариваться о поставках оружия

Об этом говорится в отчете Института изучения войны .

В частности, Лавров 19 встретился с министером иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй и лидером страны Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Американские аналитики предполагают, что целью визита является продолжение закупки РФ у КНДР дополнительных боеприпасов для войны против Украины.

В то же время, публично Лавров заявил, что российско-северокорейские отношения вышли на качественно новый стратегический уровень и объявил, что межправительственная комиссия Москвы и Пхеньяна соберется в ноябре для обсуждения энергетического, торгового, экономического и технического сотрудничества.

"Ранее ISW оценивал, что Россия может быть заинтересована в некоторых формах технологического и оборонного сотрудничества с Северной Кореей в обмен на поставку артиллерийских боеприпасов, если такое сотрудничество не приведет к вторичным санкциям против России", - напомнили в ISW.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ.

Уже в октябре сообщалось , что спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР.

Впоследствии стало известно , что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

КНДР
Ким Чен Ын
Война с Россией
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