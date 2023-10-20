В ISW объяснили, зачем Лавров летал к Ким Чен Ыну
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уехал в Северную Корею договариваться о поставках оружия
Об этом говорится в отчете Института изучения войны .
В частности, Лавров 19 встретился с министером иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй и лидером страны Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Американские аналитики предполагают, что целью визита является продолжение закупки РФ у КНДР дополнительных боеприпасов для войны против Украины.
В то же время, публично Лавров заявил, что российско-северокорейские отношения вышли на качественно новый стратегический уровень и объявил, что межправительственная комиссия Москвы и Пхеньяна соберется в ноябре для обсуждения энергетического, торгового, экономического и технического сотрудничества.
"Ранее ISW оценивал, что Россия может быть заинтересована в некоторых формах технологического и оборонного сотрудничества с Северной Кореей в обмен на поставку артиллерийских боеприпасов, если такое сотрудничество не приведет к вторичным санкциям против России", - напомнили в ISW.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ.
Уже в октябре сообщалось , что спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР.
Впоследствии стало известно , что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное