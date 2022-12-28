Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"Кремль все больше привлекает избранных военнослужащих в свои информационные кампании, вероятно, пытаясь восстановить доминантный нарратив в информационном пространстве", - отметили аналитики ISW.

Сообщается, что участник боевых действий на оккупированном Донбассе, российский журналист, дал почти 20-минутное интервью российскому федеральному телеканалу. Там он распространил основные пропагандистские нарративы о мобилизации и поддержке военных действий.

Военнослужащий обвинил в слабости мобилизованных мужчин, которые жалуются на плохие условия на передовой, а также высказал сексистское замечание, что женщины делают эмоциональные обращения, и призвал их воздержаться от жалоб на проблемы своих мужчин.

Также он критически высказался в отношении выехавших из страны россиян в знак протеста против войны: "этим россиянам не хватает уважения к своему обществу и его интересам".

"Эти заявления согласовываются с недавним признанием президентом России Владимиром Путиным и российским министерством обороны проблем с мобилизацией и обеспечением поддержки войны, которые, вероятно, преследуют цель подготовить российское общество к длительной войне", - считают эксперты Института.

Отмечается, что Путин стал предлагать военкорам властные должности, чтобы это позволило им усилить продвижение кремлевских нарративов. В частности, новый член российского совета по правам человека, журналист, распространил официальное заявление совета об отсутствии информации о насильственной мобилизации заключенных для участия в войне.

"Назначение Путиным военкоров на официальные должности свидетельствует о его одобрении крайних, а порой и геноцидных заявлений этих блогеров и журналистов", - резюмировали в Институте изучения войны.

Напомним, 21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти России рассматривают вопрос об объявлении в стране всеобщей мобилизации .

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