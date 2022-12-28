В ISW объяснили, зачем Кремль стал больше использовать военныхкоров
Руководство России стало активно привлекать к информационному пространству российских авторов, пишущих про войну. Так Кремль хочет руководить повесткой дня
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
"Кремль все больше привлекает избранных военнослужащих в свои информационные кампании, вероятно, пытаясь восстановить доминантный нарратив в информационном пространстве", - отметили аналитики ISW.
Сообщается, что участник боевых действий на оккупированном Донбассе, российский журналист, дал почти 20-минутное интервью российскому федеральному телеканалу. Там он распространил основные пропагандистские нарративы о мобилизации и поддержке военных действий.
Военнослужащий обвинил в слабости мобилизованных мужчин, которые жалуются на плохие условия на передовой, а также высказал сексистское замечание, что женщины делают эмоциональные обращения, и призвал их воздержаться от жалоб на проблемы своих мужчин.
Также он критически высказался в отношении выехавших из страны россиян в знак протеста против войны: "этим россиянам не хватает уважения к своему обществу и его интересам".
"Эти заявления согласовываются с недавним признанием президентом России Владимиром Путиным и российским министерством обороны проблем с мобилизацией и обеспечением поддержки войны, которые, вероятно, преследуют цель подготовить российское общество к длительной войне", - считают эксперты Института.
Отмечается, что Путин стал предлагать военкорам властные должности, чтобы это позволило им усилить продвижение кремлевских нарративов. В частности, новый член российского совета по правам человека, журналист, распространил официальное заявление совета об отсутствии информации о насильственной мобилизации заключенных для участия в войне.
"Назначение Путиным военкоров на официальные должности свидетельствует о его одобрении крайних, а порой и геноцидных заявлений этих блогеров и журналистов", - резюмировали в Институте изучения войны.
- Напомним, 21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти России рассматривают вопрос об объявлении в стране всеобщей мобилизации .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное