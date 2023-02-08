В ISW объяснили, зачем Газпром создаст собственную ЧВК
Газпром может создать собственную частную охранную службу, чтобы нормализовать связанные с государством военизированные группировки и подорвать негосударственные ЧВК
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.
"Российская государственная энергетическая компания "Газпром" может создать собственную частную охранную службу, вероятно, пытаясь нормализовать связанные с государством военизированные группировки и подорвать частные военные компании", - говорится в сообщении Института.
Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 7 февраля сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение дочерней компании Газпрома "Газпром нефть" создать частную охранную службу с 70% акций уставного капитала.
Прогнозируя на то, что государственные и частные энергетические компании не являются чем-то необычным для защиты своих активов, ГУР отметила, что создание этого ЧВК согласуется с текущей напряженностью между Кремлем и финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.
Однако аналитики считают, что Россия может использовать эти силы безопасности Газпрома не для защиты российских энергетических активов.
- Ранее ISW отмечал, что в Кремле использовали иск Евгения Пригожина против журналиста Алексея Венедиктова, чтобы еще больше уменьшить влияние владельца ЧВК Вагнера в РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.08
- Актуальное
- Важное