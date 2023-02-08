Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

"Российская государственная энергетическая компания "Газпром" может создать собственную частную охранную службу, вероятно, пытаясь нормализовать связанные с государством военизированные группировки и подорвать частные военные компании", - говорится в сообщении Института.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 7 февраля сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение дочерней компании Газпрома "Газпром нефть" создать частную охранную службу с 70% акций уставного капитала.

Прогнозируя на то, что государственные и частные энергетические компании не являются чем-то необычным для защиты своих активов, ГУР отметила, что создание этого ЧВК согласуется с текущей напряженностью между Кремлем и финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Однако аналитики считают, что Россия может использовать эти силы безопасности Газпрома не для защиты российских энергетических активов.