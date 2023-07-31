Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В ISW объяснили, почему в РФ избегают упоминаний об атаке ВСУ на Чонгарский мост

В ISW объяснили, почему в РФ избегают упоминаний об атаке ВСУ на Чонгарский мост

31 июля, 2023 понедельник
06:32
Война с Россией

После того, как ВСУ нанесли очередной удар по мосту Чонгар, соединяющему материковую территорию Украины с оккупированным Крымом, российские "военкоры" продемонстрировали избегание этой темы, что указывает на ее "неудобство" для Кремля.

Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что отсутствие реакции российских военных блоггеров на удар ВСУ по мосту Чонгар – это "заметный перелом в репортажах о войне в Украине". Это, по мнению специалистов, может являться признаком того, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем.

Так, 29 июля Силы обороны Украины заявили об успешной нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно подконтрольной войскам РФ частью Херсонской области.

Также отмечается, что аналитики ISW не зафиксировали никаких дискуссий в российском медиаполе по поводу украинского удара или комментариев относительно заявления главаря окупантов в Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост. При этом специалисты отметили, что российские блоггеры прокомментировали удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня с общим возмущением и беспокойством.

"При этом активно обсуждали эту тему российские блоггеры, регулярно комментирующие как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике", – отмечается в сообщении.

Ранее ISW уже оценивал, что отдельные российские "военкоры" могут формировать свое освещение войны в Украине способом, более благоприятным для кремлевских нарративов, из-за страха наказания со стороны Кремля.

Однако эксперты отмечают, что общий страх перед наказанием Кремля вряд ли привел бы к столь почти повсеместному отсутствию освещения важного события, и более вероятно, что причиной тому стало конкретное указание Кремля не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи.

  • В ночь на 22 июня российские кафиры заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.
  • Позже, 29 июля, Силы Обороны Украины нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.
Украина
Россия
Крым
военные силы Украины
оккупированные территории
Военные новости
Читайте также:
ЗСУ дрон
30 июля, 2023 воскресенье
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Крым 25 беспилотниками
28 июля, 2023 пятница
Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
29 июля, 2023 суббота
После мятежа Пригожина в России установилось двоевластие, которое может привести к мафиозной войне, - Пионтковский
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
31 июля
07:27
В американском штате Индиана произошла стрельба на вечеринке: один человек погиб, 19 ранены
06:48
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
06:44
США и Австралия планируют создать общий разведывательный центр
05:59
На войне с РФ погиб актер Евгений Светличный
05:37
Обновлено
РФ ударила по Харькову ракетами C-300, пострадал один человек
00:52
Власти Чехии заморозили активы российского олигарха Евтушенкова
00:09
На оккупированных территориях собираются легализовать преступления, если они были "в интересах России"
00:00
В Антарктиде не хватает морского льда размером с Аргентину
2023, воскресенье
30 июля
23:45
Евгений Коновалец
Этот день в истории: Коновалец основал Украинскую Военную Организацию (УВО), Валуевским циркуляром запрещался выпуск украиноязычных учебников
23:29
Армия РФ за сутки обстреляла 22 населенных пункта Сумщины: раненый человек
23:11
В Саудовской Аравии будет обсуждаться украинская Формула мира, - Офис президента
23:00
Эксклюзив
Мы должны повсюду обдумывать ответ на угрозу со стороны оси Россия - Китай, – экс-советник президента США Болтон
22:59
Эксклюзив
Великобритания будет оказывать Украине всю возможную поддержку, - вицеспикер парламента Сэр Роджер Гейл
22:43
На Полтавщине автобус столкнулся с автомобилем: 2 погибших, 11 пострадавших
22:25
Возле Таганрога в РФ упал беспилотник: поврежден дом и авто
22:14
Обновлено
Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области: есть погибший и раненые
22:06
В Киеве водитель Cadillac "подрезал" карету скорой, которая экстренно доставляла в больницу 2-летнего ребенка
22:02
Обновлено
УПЛ: Результаты всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
22:00
Эксклюзив
Болтон: Те, кто призывает Украину к переговорам с РФ, заботятся о собственных интересах
21:59
Эксклюзив
Из четырех автополос Керченского моста работает только одна, - эксречник Генштаба ВСУ Селезнев
21:45
В Феодосии за попытку поджечь российский военкомат задержали учительницу литературы, - СМИ
21:40
Способны преодолевать 800 км, несут 300 кг боезаряда: на CNN впервые показали украинские боевые морские дроны
21:30
Эксклюзив
"Украину оставили в серой зоне": Болтон о результатах саммита НАТО в Вильнюсе
21:25
В видеоигре Minecraft нашли российскую пропаганду, – NYT
21:02
Афганистан
"Моральное развращение": в афганской провинции местные власти сожгли конфискованные музыкальные инструменты
21:00
Интервью
Джон Болтон: Путин хочет восстановить Российскую империю
20:50
В Пакистане произошел взрыв во время митинга: по меньшей мере 40 погибших и 200 раненых
20:30
Эксклюзив
У США уменьшилась оборонная база, но ресурсы для помощи Украине есть, - посол Болтон
20:25
На фото Владимир Зеленский во время участников Копенгагенского демократического саммита
Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности уже на следующей неделе, - Ермак
20:21
В Британии тренируется группа украинских военных, которая планирует отвоевать Крым к Рождеству, - СМИ
20:11
В Днепре возросло количество пострадавших из-за ракетных обстрелов РФ
20:01
OPINION
Наши "скелеты в шкафу"
19:50
Эксклюзив
Не дать Грузии быстро вступить в НАТО было ошибкой, – посол Болтон
19:40
Интервью
Фронт нужно поддерживать лучше, потому что война может длиться еще 2-3 года, - полковник Грант
19:36
Морг Сватово на Луганщине переполнен телами оккупантов, в городе ощутим трупный запах, — Генштаб
19:00
Община киевского пригорода Ворзель со второй попытки перешла в ПЦУ
18:16
Надо готовиться к тому, что зимой россияне будут бить по энергетике, - Зеленский
18:12
Российский лайнер повторно следует в Батуми: на борту певцы-пропагандисты под санкциями, грузины готовятся
18:11
Интервью
В России воцарилось двоевластие, которое превратится в многовластный хаос, - Пионтковский
18:09
OPINION
"Вторжение": книга о несокрушимом украинском суперорганизме
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV