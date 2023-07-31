В ISW объяснили, почему в РФ избегают упоминаний об атаке ВСУ на Чонгарский мост
После того, как ВСУ нанесли очередной удар по мосту Чонгар, соединяющему материковую территорию Украины с оккупированным Крымом, российские "военкоры" продемонстрировали избегание этой темы, что указывает на ее "неудобство" для Кремля.
Об этом сообщили в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что отсутствие реакции российских военных блоггеров на удар ВСУ по мосту Чонгар – это "заметный перелом в репортажах о войне в Украине". Это, по мнению специалистов, может являться признаком того, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем.
Так, 29 июля Силы обороны Украины заявили об успешной нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно подконтрольной войскам РФ частью Херсонской области.
Также отмечается, что аналитики ISW не зафиксировали никаких дискуссий в российском медиаполе по поводу украинского удара или комментариев относительно заявления главаря окупантов в Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост. При этом специалисты отметили, что российские блоггеры прокомментировали удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня с общим возмущением и беспокойством.
"При этом активно обсуждали эту тему российские блоггеры, регулярно комментирующие как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике", – отмечается в сообщении.
Ранее ISW уже оценивал, что отдельные российские "военкоры" могут формировать свое освещение войны в Украине способом, более благоприятным для кремлевских нарративов, из-за страха наказания со стороны Кремля.
Однако эксперты отмечают, что общий страх перед наказанием Кремля вряд ли привел бы к столь почти повсеместному отсутствию освещения важного события, и более вероятно, что причиной тому стало конкретное указание Кремля не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи.
- В ночь на 22 июня российские кафиры заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.
- Позже, 29 июля, Силы Обороны Украины нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту.
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