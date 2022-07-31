В ISW объяснили, почему россиянам будет сложно взять Бахмут
В американском Институте изучения войны считают, что российские оккупанты сосредоточились на Донбассе на наступлении на Бахмут
Об этом говорится в ежедневном отчете ISW .
По предположению американских экспертов, российские силы сосредоточились на наступлении в сторону Бахмута и действиях вокруг Донецка вместо попыток взять Северск и Славянск. Российское командование, видимо, пытается использовать недавние успехи в Новолуганском районе, чтобы оказывать давление на Бахмут с востока. В районе Донецка оккупанты пытаются вытеснить украинских военных, чтобы город остался вне зоны досягаемости артиллерийского огня. Кроме того, они намерены захватить больше территории на Донетчине до запланированных на сентябрь псевдореферендумов.
В ISW пришли к выводу, что очень маловероятно, что России удастся взять Бахмут - большой и хорошо защищенный город, или добиться значительных успехов западнее Донецка, даже если им удастся взять Авдеевку и Пески, которые уже были эпицентром боев в 2014 году. Однако боевые действия в этих районах, скорее всего, будут усиливаться, поэтому президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса эвакуироваться.
- 30 июля Владимир Зеленский призвал население Донецкой области эвакуироваться на безопасную территорию.
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