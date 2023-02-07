Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что отдельные российские националисты продолжают выражать скептицизм о способности России начать успешное наступление в конце февраля.

В частности, военный пропагандист, связанный с ЧВК "Вагнера", отметил, что глава российского генштаба Валерий Герасимов, который сейчас командует оккупационными войсками в Украине, имеет ограниченный временной промежуток, чтобы начать широкомасштабную наступательную операцию в Украине, прежде чем ее невозможно будет осуществить.

Другой голос ультранационалистов – военный преступник Игорь Гиркин, предположил, что решительное российское наступление не будет успешным, пока Россия не мобилизует больше рабочей силы для промышленности и экономики. По его мнению, атака без такой мобилизации вскоре достигнет кульминации.

"Оба наблюдения подчеркивают, что российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, вероятно, накануне прибытия западной военной помощи и сезона весеннего бездорожья в Украину примерно в апреле, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года", - констатировали в ISW.