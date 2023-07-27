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В ISW объяснили, почему РФ не сможет осуществить полную блокаду Украины в Черном море

27 июля, 2023 четверг
06:00
Война с Россией

Усиление Черноморским флотом РФ своего присутствия в Черном море не позволит Москве блокировать Украину, в частности, из-за опасений военной конфронтации со странами НАТО в этом регионе

Так считают аналитики Института исследования войны (ISW).

Российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также ужесточение контроля, отмечают эксперты.

Как сообщили в украинском военном медиацентре (Military Media Center) и минобороны Великобритании, российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "усилить блокаду Украины".

Military Media Center сообщил, что ЧФ РФ ужесточает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.

При этом в ISW отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.

"Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся попасть в Украину", - говорится в отчете.

Да, маловероятно, что РФ постарается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

По мнению экспертов Института изучения войны, нынешние российские действия в Черном море скорее всего свидетельствуют о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.

В заявлении минобороны Британии говорилось, что российский корвет "Сергей Котов" патрулирует судоходный путь между проливом Босфор и Одесской областью, и он может быть частью оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по оценке РФ, направляются в Украину.

Ранее, 20 июля, в минобороны РФ заявили, что их силы будут рассматривать все суда, следующие в Украину, как "потенциальные перевозчики военных грузов"

На днях российское оппозиционное издание "Астра" сообщило, что ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, и отменила его проход через Керченский пролив.

ФСБшники заявили, что судно якобы могло доставлять взрывчатку в Украину, поскольку в составе экипажа корабля было 12 украинцев. Также российские спецслужбы рассказали, что будут обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой. В Military Media Center подтвердили , что Россия готовит корабли и авиацию для блокировки районов Черного моря.

В США заявили, что Россия дополнительно заменяла подходы к украинским портам и может атаковать гражданские корабли. А в НАТО заявили , что члены Альянса усиливают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

экспорт зерна
оккупированные территории
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