В ISW объяснили, почему Путин объявил о завершении мобилизации в РФ
Российский диктатор Владимир Путин объявил о завершении мобилизации, чтобы сделать возможным проведение осеннего призыва на срочную службу
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание на то, что 28 октября Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили об окончании мобилизации. Шойгу пообещал, что в дальнейшем военные комиссариаты будут набирать только добровольцев и контрактников. Он утверждает, что Россия мобилизовала 300 тысяч человек, 82 тысячи из которых дислоцируются в Украине, а 218 тысяч учатся на российских полигонах.
"Путин, вероятно, прекратил мобилизацию в России, чтобы освободить административные и обучающие возможности для осеннего призыва, который начнется 1 ноября. У россиян нет возможностей одновременно готовить 218 тыс. мобилизованных и 120 тыс. призывников", - считают в ISW.
Аналитики констатировали, что мобилизация в РФ вряд ли будет существенно влиять на боевую мощь России. Они отмечают, что Путин заявил, что половина мобилизованных отправится на фронт, а другие окажутся в подразделениях, выполняющих вспомогательные задачи. Если такое соотношение действительно применяется, это означает, что в общей сложности 150 тыс. мобилизованных будут развернуты для выполнения боевых задач в Украине после завершения обучения, ориентировочно в ноябре.
Развертывание Россией 41 тыс. плохо обученных мобилизованных в Украине, возможно, временно укрепило российские оборонные линии, хотя они еще не столкнулись с полным весом большого и подготовленного украинского контрнаступления. Они существенно не увеличили боевую мощь России. Таким образом, развертывание дополнительных 110 тыс. мобилизованных вряд ли изменит траекторию войны", — пришли к выводу в ISW.
- 28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "частичной мобилизации" в России.
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