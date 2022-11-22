Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание: 21 ноября Украина заявила, что проводит военную операцию на Кинбурнской косе. От успеха зависит, смогут ли украинские силы лучше проводить потенциальные операции на левобережье Херсонской области.

В ISW отмечают, что Кинбурнская коса находится всего в 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в реки Днепр и Южный Буг, а также Николаевский и Херсонский порты.

Россияне использовали позиции на Кинбурнской косе для ракетных и артиллерийских ударов по украинским позициям в Очакове и других районах побережья Черного моря, контролируемых Украиной.

Кроме этого важно, что Кинбурнская коса расположена за пределами 25 км радиуса действия 152-мм артиллерии, которую российские войска накопили на левом берегу Днепра в Херсонской области. "Контроль над Кинбурнской косой позволил бы украинским силам ослабить российские удары по контролируемому Украиной побережью Черного моря, увеличить морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по переходу на левобережье Херсонской области под значительно меньшим огнем российской артиллерии, по сравнению с переправой через Днепр", - пришли к выводу в ISW.

21 ноября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что продолжается операция на Кинбурнской косе .

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