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В ISW объяснили, какие проблемы у РФ вызовет новая волна мобилизации

19 ноября, 2022 суббота
12:29
война с Россией

В России готовятся продолжать скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва, что, вероятно, приведет к перегрузке аппарата формирования ВС РФ и навредит подготовке военных

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ об официальном прекращении мобилизации. Впрочем, продолжение скрытой мобилизации и подготовка ко второй волне мобилизации с текущим осенним призывом могут иметь плохие последствия для ВС РФ. Так, считают в ISW, это может привести к значительной нагрузке на и без того перегруженный российский аппарат формирования ВС РФ.

"Очевидно, что российские власти никогда полностью не прекращали мобилизационных усилий, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных новобранцев все еще вынуждено проходить систему обучения в то же время, когда призывники проходят собственный цикл подготовки", - отмечают в ISW.

Это, по мнению аналитиков, предположительно еще больше снизит качество обучения как мобилизованных солдат, так и военнообязанных.

Также сообщается, что 18 в российских телеграмм-каналах начали распространять фотографию повестки о призыве, которую получил житель Санкт-Петербурга. В документе сказано, что мужчине якобы необходимо явиться за мобилизацией в январе 2023 года, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

Кроме того, российские блоггеры-националисты дополнительно распространяли информацию о том, что в декабре 2022 – январе 2023 г. начнется всеобщая мобилизация.

Также 18 ноября российские журналисты опубликовали расследование, где отмечают, что госструктуры и предприятия продолжают отправлять своих работников на различные учебные программы и мобилизационные учебные курсы. Таким образом, они осуществляют подготовку своих работников к мобилизации.

Еще одно издание написало, что Одинцовский гарнизонный военный суд Московской области нечаянно подтвердил, что, несмотря на формальное завершение, мобилизация все еще продолжается. Отмечают, что 13 ноября суд обвинил мобилизованного в избиении своего командира "при исполнении им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей в период мобилизации". Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что суд действовал на юридической основе и что мобилизация продолжается.

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