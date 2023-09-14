В ISW объяснили, какие последствия будет иметь атака на ремонтные доки в Севастополе

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики отмечают, что украинские войска 13 сентября нанесли ракетные удары по временно оккупированному Севастополю. В результате были повреждены российский десантный корабль, подлодка и портовая инфраструктура.

В ISW обращают внимание, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что ракеты поразили судоремонтный завод и повредили ремонтные сооружения, десантный корабль и подлодку. Повреждения двух якобы стоящих на ремонте кораблей признали и в минобороны РФ.

На геолокационных кадрах, опубликованных 13 сентября, видны взрывы в сухом доке Севастопольского порта. Сделанные перед атакой спутниковые снимки свидетельствуют, что там находился десантный корабль и подлодка.

В ISW подчеркнули, что уничтожение двух судов приведет к тому, что сухой док станет непригодным до тех пор, пока россияне не смогут расчистить обломки, что может занять значительный промежуток времени.

"Степень впечатления ремонтных объектов Севморзавода за пределами сухого дока неизвестна, и какие-либо повреждения одного из основных ремонтных объектов черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, вероятно, будут иметь серьезные последствия в случае последующих украинских ударов по российским военно-морским силам" , - пришли к выводу в ISW.