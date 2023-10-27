В ISW объяснили, как визит делегации ХАМАС в Россию связан с войной в Украине

Об этом говорится в отчете Института изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что 26 октября высокопоставленная делегация ХАМАС прибыла в Москву. Ее возглавлял член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. В нее также вошел так называемый министр здравоохранения Сектора Газа Басем Наим.

Представители ХАМАС провели в Москве встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и высоко оценили позицию России по поводу войны в Израиле.

В ответ министерство иностранных дел Израиля осудило приглашение главарей ХАМАС в РФ.

"Кремль будет продолжать использовать войну Израиля и ХАМАС для продвижения нескольких информационных операций, направленных на сокращение внимания и поддержки США и Запада в Украине", - пришли к выводу в ISW.