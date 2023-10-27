В ISW объяснили, как визит делегации ХАМАС в Россию связан с войной в Украине
Россия пригласила делегацию ХАМАС в Москву, чтобы с помощью войны в Израиле в дальнейшем отвлекать США и Запад от Украины
Об этом говорится в отчете Института изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание, что 26 октября высокопоставленная делегация ХАМАС прибыла в Москву. Ее возглавлял член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. В нее также вошел так называемый министр здравоохранения Сектора Газа Басем Наим.
Представители ХАМАС провели в Москве встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и высоко оценили позицию России по поводу войны в Израиле.
В ответ министерство иностранных дел Израиля осудило приглашение главарей ХАМАС в РФ.
"Кремль будет продолжать использовать войну Израиля и ХАМАС для продвижения нескольких информационных операций, направленных на сокращение внимания и поддержки США и Запада в Украине", - пришли к выводу в ISW.
- 26 октября делегация ХАМАС прибыла в Москву . Министерство иностранных дел Израиля осудило решение российских властей.
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