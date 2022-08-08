English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В ISW объяснили, как успехи ВСУ влияют на планы оккупантов в отношении псевдореферендумов

В ISW объяснили, как успехи ВСУ влияют на планы оккупантов в отношении псевдореферендумов

8 августа, 2022 понедельник
08:35
война с Россией

Из-за успехов ВСУ в освобождении оккупированных территорий россияне могут изменить дату псевдореферендумов

Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские эксперты предполагают, что российские оккупационные власти ускоряют подготовку к проведению псевдореферендумов с целью аннексии захваченных украинских территорий.

В ISW обращают внимание, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил накануне, что сопротивление жителей Украины заставило российские власти постоянно менять планы.

По его словам, планировалось провести "единый день голосования", но теперь рассматривается возможность семидневного "голосования из дома", в ходе которого вооруженные российские военные будут ходить по домам и "опрашивать" граждан.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что оккупационные власти не полностью подготовили условия для проведения референдума и ускоряют подготовку после трехнедельной паузы, которую он объясняет ударами украинских HIMARS по российскому тыловому обеспечению.

Оккупационные власти также могут изменить сроки проведения псевдореферендумов в ответ на украинское контрнаступление. Предварительной датой остается 11 сентября.

"Убрав возможность очного голосования и перейдя к опросам по домам, российские оккупационные власти расширяют свои возможности для прямого устрашения населения", - подытожили в ISW.

  • 7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мелитополь
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Запорожская область
HIMARS
Читайте также:
6 августа, 2022 суббота
Оперативно-стратегическая цель противника – прорыв в район Запорожья для дополнительных возможностей перебрасывания сил на Правый берег, – военный эксперт Грабский
7 августа, 2022 воскресенье
Запад предупредил Эрдогана о негативных последствиях сближения с Россией, - FT
Андреас Умланд
6 августа, 2022 суббота
В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
8 августа
09:25
Россия обстреляла окрестности Николаева
09:12
"Преступления "Азова", зависимость Киева и обстрелы Запорожской АЭС: СНБО опубликовал новые манипуляции РФ
09:09
мины
Британская разведка обнаружила запрещенное оружие, которое РФ массово использует на Донбассе
08:47
ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам
08:43
Эксклюзив
После ракетного удара по центру Винницы местные активнее стали реагировать на сигналы тревоги, - журналистка
08:36
В Донецкой области за сутки захватчики убили 5 мирных жителей, еще 17 - ранены
08:26
Обновлено
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину с РСЗО и ракет. Есть разрушения
08:22
Враг наращивает системы противовоздушной обороны на Волынском и Полесском направлениях
08:18
Николай Княжицкий
Что нам нужно сейчас для Победы?
07:49
В Мелитополе ВСУ из HIMARS уничтожили базу российских оккупантов
07:33
Украинские воины обезвредили разведывательные группы под Бахмутом и отразили наступление россиян в направлениях Марьинки и Верхнекаменского
06:57
Китай завершил учения вокруг Тайваня
06:27
Сенат США
Сенаторы США снова призывают Белый дом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма
06:05
В Черном море маневрируют около 10 боевых кораблей РФ, наготове 4 носителя ракет и большой десантный корабль
05:42
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов, опорные пункты и ликвидировали 24 оккупанта
05:18
Из сектора Газа в сторону Израиля выпусти несколько снарядов после начала действия режима прекращения огня
01:43
"Против РФ осуществляется мощная информационная атака": ЦПИ опроверг новые фейки
00:58
В Бахмуте полиция задержала шестерых сторонников "русского мира"
00:21
Прокуратура расследует 26 тыс. дел о подозрении в совершении военных преступлений
2022, воскресенье
7 августа
23:33
Apple просит поставщиков Тайваня маркировать детали по правилам КНР
23:29
Белорусский ОМОН ищет тех, кто взорвал колею в Брестской области
23:12
Обновлено
"В городе очень громко": в Харькове прозвучала серия взрывов
23:05
Россияне ударили по военным объектам на Винничине, есть травмированные
22:47
Аналитика
Сергей Згурец
Наступательные действия по освобождению Херсона пройдут еще летом. Колонка Сергея Згурца
22:30
В Беларуси заблокировали сайт "Польского радио"
22:28
Эксклюзив
Украине нужны ракеты, чтобы "взять в заложники" российские АЭС, - политолог
21:59
Обновлено
Актриса Джессика Честейн посетила Ирпень
21:53
Пантелеймон Кулиш
Этот день в истории: рождение Пантелеймона Кулиша, закон Сталина "о пяти колосках", вторжение РФ в Чечню и Грузию
21:41
"Мы ничего своего не отдадим": Зеленский о псевдореферендумах на оккупированных территориях
21:25
Зеленский анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
20:40
Интервью
Россия шантажирует Европу газом, чтобы достичь мирного соглашения по оккупированным территориям, – Марк Фейгин
20:36
Обновлено
В Кременчуге и Виннице были слышны звуки взрывов, - мэры
20:00
Израиль заявил о "достижении целей" операции против "Исламского джихада"
20:00
Интервью
Мария Бурмака: Украинская культура должна быть украинской, потому что российский балет и российские танки – это одно и то же
19:44
Россияне пытаются прорвать украинскую оборону вблизи Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки
19:35
"Это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов": Ткаченко о демонтаже "Родины-Матери"
19:17
Amnesty International извиняется за свой отчет, но отказываться от выводов по ВСУ не будет
19:14
Эксклюзив
В "зерновое" соглашение изначально закладывалась возможность срыва Россией, - эксперт-международник Краев
19:04
Аньес Калламар
Украинцы запустили в Twitter "шторм" с требованием отставки главы Amnesty International
18:26
Эксклюзив
Путин стал вторичным партнером и Турции, и Ирана, и Китая, – советник министра МВД Денисенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV