Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские эксперты предполагают, что российские оккупационные власти ускоряют подготовку к проведению псевдореферендумов с целью аннексии захваченных украинских территорий.

В ISW обращают внимание, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил накануне, что сопротивление жителей Украины заставило российские власти постоянно менять планы.

По его словам, планировалось провести "единый день голосования", но теперь рассматривается возможность семидневного "голосования из дома", в ходе которого вооруженные российские военные будут ходить по домам и "опрашивать" граждан.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что оккупационные власти не полностью подготовили условия для проведения референдума и ускоряют подготовку после трехнедельной паузы, которую он объясняет ударами украинских HIMARS по российскому тыловому обеспечению.

Оккупационные власти также могут изменить сроки проведения псевдореферендумов в ответ на украинское контрнаступление. Предварительной датой остается 11 сентября.

"Убрав возможность очного голосования и перейдя к опросам по домам, российские оккупационные власти расширяют свои возможности для прямого устрашения населения", - подытожили в ISW.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

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