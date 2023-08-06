В ISW объяснили, как удары по кораблям РФ влияют на ход украинского контрнаступления

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, в ночь с 3 на 4 августа украинский морской беспилотник нанес удар по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк". В ГУР отметили, что корабль получил значительные повреждения и, вероятно, некоторое время не будет в строю.

Минобороны Великобритании сообщило, что "Оленегорский горняк" принадлежит Северному флоту РФ, но в последнее время переправлял военные и гражданские грузы между РФ и оккупированным Крымом в связи с перебоями в работе Керченского моста из-за предыдущих украинских ударов.

По мнению экспертов ISW, предыдущие усилия Украины по блокированию в основном были сосредоточены на российских военных целях на суше, но, похоже, Украина сейчас расширяет свои усилия, включая в них морские объекты.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли о своей приверженности целенаправленной кампании по перехвату российских военных объектов с целью ослабления их материально-технической базы и обороноспособности, чтобы создать благоприятные условия для будущих контрнаступательных действий Украины.

Таким образом, указывают в ISW, украинские войска продолжают создавать условия для будущих решающих операций с помощью кампании перехвата, как это было до и во время контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях 2022 года, но теперь наносят удары гораздо глубже в российские тыловые районы и охватывают морские. цели.

Взрывы у Крымского моста и повреждение российского танкера 5 августа: что известно В ночь на 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами. Представитель оккупационных властей в Запорожье Владимир Рогов сообщил , что "по предварительной информации, в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер СИГ (SIG)". По данным экипажа, повреждено машинное отделение. Корабль не может самостоятельно передвигаться, однако утечки топлива нет. Ему на помощь отправлены два буксира. Сразу после атаки у российских оккупационных властей были разные версии событий. Владимир Рогов писал в телеграммах о взрыве в районе н. п. Яковенково. Он добавил, что на Крымском мосту было перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности. Однако сам мост, по предварительным данным, не пострадал. Также Рогов подчеркнул, что это атака украинских дронов. Российские телеграмм-каналы писали о нескольких взрывах и звуках стрельбы. В районе моста звучал сигнал тревоги. Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков информацию о взрывах в районе моста не подтверждал. Сигнал тревога в районе Керченского моста, по его словам, включен только из-за угрозы атаки. Также он отмечал, что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится". Впоследствии Владимир Рогов добавил, что мост атакован надводными и воздушными дронами. Три из них уже уничтожены. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил, что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины. По его словам, для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, глава СБУ предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "оставить территориальные воды Украины и нашу землю". Впоследствии источники Службы безопасности сообщили нескольким украинским СМИ, что атаку на российский танкер SIG совершили сотрудники СБУ в рамках спецоперации. Участие в этом также принимали Военно-морские силы. Там отметили, что для спецоперации использовали надводный дрон из 450 кг тротила, которым и взорвали судно. В результате нефтяной танкер РФ SIG, построенный в 2014 году и весящий около 5 тыс. тонн, получил повреждение у Крымского моста.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал недавние атаки дронов по территории России и временно оккупированного Крыма, заявив о расширении масштабов дальности боевой работы по военным объектам РФ.

Аналитик международного разведывательного сообщества InformNapalm Антон Павлушко рассказал, что в Черном море хватает российских целей, постоянно занимающихся поставками для армии РФ.