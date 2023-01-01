В ISW объяснили, как Путин стремится создать образ эффективного лидера

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент РФ Владимир Путин выступил из штаба Южного военного округа (ПВО) в рамках информационной кампании: он стремится показать себя эффективным лидером военного времени, контролирующим боевые действия.

Отмечается, что округ находится в Ростове-на-Дону, в видеообращении российские военные в боевой форме следовали за президентом России. Путин также вручил боевые знамена 1-му армейскому корпусу "ДНР" и 2-му армейскому корпусу "ЛНР" и отметил государственными наградами военных РФ, принимавших участие в боевых задачах в Украине.

ISW со ссылкой на российские источники также сообщил, что Путин наградил Георгиевским крестом командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

"Вероятно, Путин организовал эти события в штаб-квартире ПВО, чтобы усилить усилия Кремля в создании образа президента РФ, глубоко вовлеченного в ведение войны и эффективного лидера военного времени. Награда Суровикину свидетельствует о постоянной поддержке Путиным общего командования войной, несмотря на тот факт, что за время пребывания Суровикина в должности еще не произошло никаких значительных территориальных достижений, и тот факт, что широкомасштабные умышленные атаки на украинскую критическую инфраструктуру, которые, вероятно, рекомендовал Суровикин, не приблизили Россию к победе", - отметили аналитики ISW.

Напомним, ранее в ISW отметили, что президент России Владимир Путин обеспокоен отсутствием поддержки войны среди элит, поэтому создает информационные условия для национализации их имущества.

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