Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание, что западные отчеты свидетельствуют, что союзники выражают обеспокоенность решимостью Украины удерживать Бахмут. В частности, американское издание The Washington Post сообщило, что, по оценкам представителей Пентагона, украинские силы не в состоянии одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление. Поэтому они якобы призывали Украину отдать предпочтение весеннему контрнаступлению обороны Бахмута.

В Институте изучения войны не согласны с такими выводами.

"ISW продолжает оценивать, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным, несмотря на потери. Защита этого города в Донецкой области заставила Кремль использовать на этом направлении значительную часть наемников ЧВК "Вагнера" и привлечь воздушно-десантные силы для поддержки изнурительного продвижения", – объяснили в ISW.

Военные эксперты из США подчеркнули, что украинская оборона Бахмута привела к деградации значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.

В ISW считают, что если бы российские войска заняли Бахмут без значительного украинского сопротивления, это заставило бы ВСУ наспех строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

"Таким образом, оборона Бахмута и попытки создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за городом, если бы Украина оставила Бахмуту раньше", - пришли к выводу в ISW.