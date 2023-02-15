В ISW объяснили, как оборона Бахмута связана с весенним контрнаступлением ВСУ
Благодаря обороне Бахмута в Донецкой области, Вооруженные Силы Украины создали условия для предстоящего контрнаступления
Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.
Американские аналитики обращают внимание, что западные отчеты свидетельствуют, что союзники выражают обеспокоенность решимостью Украины удерживать Бахмут. В частности, американское издание The Washington Post сообщило, что, по оценкам представителей Пентагона, украинские силы не в состоянии одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление. Поэтому они якобы призывали Украину отдать предпочтение весеннему контрнаступлению обороны Бахмута.
В Институте изучения войны не согласны с такими выводами.
"ISW продолжает оценивать, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным, несмотря на потери. Защита этого города в Донецкой области заставила Кремль использовать на этом направлении значительную часть наемников ЧВК "Вагнера" и привлечь воздушно-десантные силы для поддержки изнурительного продвижения", – объяснили в ISW.
Военные эксперты из США подчеркнули, что украинская оборона Бахмута привела к деградации значительных российских сил и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления.
В ISW считают, что если бы российские войска заняли Бахмут без значительного украинского сопротивления, это заставило бы ВСУ наспех строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности.
"Таким образом, оборона Бахмута и попытки создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за городом, если бы Украина оставила Бахмуту раньше", - пришли к выводу в ISW.
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