В ISW объяснили, для чего Путин ездил в Ростов

Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 19 августа в Ростове-на-Дону президент России встретился с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, а также со старшими офицерами в штабе Южного военного округа.

Сообщается, что эта поездка стала первым визитом Путина в Ростов-на-Дон после событий, когда ЧВК Вагнера захватила этот штаб 23-24 июня.

"Путин редко посещает районы, связанные с войной в Украине; в апреле посетил Херсонскую и Луганскую области, в марте – Мариуполь", – отмечают аналитики Института.

По их мнению, визит Путина в Ростов, вероятно, публичный жест, которым диктатор хочет показать, что он все еще поддерживает Герасимова и его группу командиров, несмотря на то, что они не смогли остановить мятеж вагнеровцев, или достичь военных целей, которые президент ставил перед ними.

В ISW также добавили, что визит Путина состоялся примерно через два месяца после восстания, и он, вероятно, пытается представить себя контролирующим свой режим и армию.