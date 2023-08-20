В ISW объяснили, для чего Путин ездил в Ростов
Эксперты ISW считают, что президент РФ Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове, чтобы продемонстрировать свой контроль над ситуацией в стране и российской армии
Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW).
Так, 19 августа в Ростове-на-Дону президент России встретился с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, а также со старшими офицерами в штабе Южного военного округа.
Сообщается, что эта поездка стала первым визитом Путина в Ростов-на-Дон после событий, когда ЧВК Вагнера захватила этот штаб 23-24 июня.
"Путин редко посещает районы, связанные с войной в Украине; в апреле посетил Херсонскую и Луганскую области, в марте – Мариуполь", – отмечают аналитики Института.
По их мнению, визит Путина в Ростов, вероятно, публичный жест, которым диктатор хочет показать, что он все еще поддерживает Герасимова и его группу командиров, несмотря на то, что они не смогли остановить мятеж вагнеровцев, или достичь военных целей, которые президент ставил перед ними.
В ISW также добавили, что визит Путина состоялся примерно через два месяца после восстания, и он, вероятно, пытается представить себя контролирующим свой режим и армию.
- Накануне в Кремле сообщили , что президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки армии РФ в Ростове-на-Дону.
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