Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что российские официальные лица продвигают информационную операцию, ложно представляющую войну России в Украине как экзистенциальную, от результатов которой зависит дальнейшее существование РФ.

В частности, 26 февраля президент России Владимир Путин предупредил, что не знает, сможет ли "российский этнос выжить в том виде, в каком он существует сегодня", если Западу удастся "уничтожить РФ и установить контроль над ее обломками".

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказал подобные тезисы в статье "Точки невозврата".

При этом ни один западный чиновник не призывал к развалу Российской Федерации, а мировые лидеры отмечали, что целью Украины является только освобождение оккупированных территорий.

"Высказывания Путина направлены на то, чтобы подпитать поддержку войны в России и разжечь на Западе страх по поводу нестабильности, которая последует после распада РФ. Также Кремль пытается подорвать помощь Запада Украине и убедить его заставить Киев принять требования России", - пришли к выводу в ISW.