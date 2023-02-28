В ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина об угрозе распада РФ
Российский диктатор Владимир Путин делает заявление об угрозе существованию России, чтобы увеличить поддержку войны внутри страны и запугать Запад ее возможным распадом
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание, что российские официальные лица продвигают информационную операцию, ложно представляющую войну России в Украине как экзистенциальную, от результатов которой зависит дальнейшее существование РФ.
В частности, 26 февраля президент России Владимир Путин предупредил, что не знает, сможет ли "российский этнос выжить в том виде, в каком он существует сегодня", если Западу удастся "уничтожить РФ и установить контроль над ее обломками".
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказал подобные тезисы в статье "Точки невозврата".
При этом ни один западный чиновник не призывал к развалу Российской Федерации, а мировые лидеры отмечали, что целью Украины является только освобождение оккупированных территорий.
"Высказывания Путина направлены на то, чтобы подпитать поддержку войны в России и разжечь на Западе страх по поводу нестабильности, которая последует после распада РФ. Также Кремль пытается подорвать помощь Запада Украине и убедить его заставить Киев принять требования России", - пришли к выводу в ISW.
- 25 февраля Дмитрий Медведев заявил , что РФ воюет в Украине против целой империи врагов, которые якобы имеют целью "задушить" Россию.
- 26 февраля Владимир Путин заявил , что Запад якобы стремится разделить Россию на части, которые поставит под угрозу существование русского этноса.
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