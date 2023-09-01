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В ISW объяснили, что стоит по заявлению террориста Гиркина о планах баллотироваться в президенты РФ

1 сентября, 2023 пятница
06:35
Война с Россией

Находящийся в заключении русский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и его соратники могли проводить политические маневры, направленные на объединение в последовательную политическую оппозиционную группу. Потому он даже из СИЗО начал заявлять, что намерен баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году.

Об этом сообщили в отчете ISW.

Отмечается, что, прежде всего, эксвотажок "ДНР" использовал такое заявление, чтобы повторить свою давнюю критику российского диктатора Владимира Путина.

В отчете сообщается, что теоретическая "кампания" Гиркина практически не повлияет и не должна рассматриваться как прямая политическая угроза Кремлю. Он лишь раскритиковал Путина за то, что тот был неэффективным военным лидером, не смог сместить неумелых чиновников, а также поставил богатых миллиардеров и давних друзей выше потребностей России.

Аналитики добавляют, что все это – давняя риторическая точка зрения террориста, поэтому его слова о президентстве не являются серьезной заявкой, а скорее попыткой привлечь внимание к своему тюремному заключению, его давней критике в адрес Путина и попыткой сформировать собственное политическое движение.

Член возглавляемого Гиркином клуба "Злые патриоты" Кирилл Федоров заявил, что его заявление стало неожиданностью, а клуб раньше решил не допускать участия Стрелкова или других членов в предстоящем избирательном цикле после ареста и не обсуждал возможность баллотироваться ему на пост президента во время недавней встречи.

Сторонники террориста 30 августа объявили о создании "Русского Стрелковского движения" и единогласно избрали Гиркина его главой. Это одно из многих недавних политических заявлений, вероятно, направленных на предотвращение раскола движения без руководства Стрелкова и голос скрепить движение.

Его заявление о президентстве вызвало ограниченную реакцию в российском ультранационалистическом информационном пространстве, которое в большинстве своем было сосредоточено вокруг саркастической поддержки и критики предполагаемой президентской заявки из-за текущей политической ситуации Гиркина и всей России.

"Предыдущие заявления о создании политических движений со стороны соратников Гиркина не вызвали какой-либо существенной реакции, и "Злые патриоты", вероятно, отчаянно пытаются сохранить актуальность и сплоченность с заключенным Гиркином", – пояснили в ISW.

  • 31 августа эксвотажок боевиков так называемой армии ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал обращение о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2024 году.
Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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