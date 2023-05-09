В ISW объяснили, что означает приезд лидеров соседних государств на парад к Путину
Президент РФ Владимир Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать свое влияние в Центральной Азии
Об этом сообщает в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).
Сообщается, что президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана примут участие в параде в Москве 9 мая.
Эксперты ISW отмечают, что ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов, некоторые сослались на риск для здоровья из-за пандемии коронавируса.
Позднее объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их нежелании демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на попытки Кремля в этом направлении.
Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву для участия в празднованиях.
- Напомним, 8 мая стало известно, что в параде в Москве примут участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное