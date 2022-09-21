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В ISW объяснили, чего Путин пытается достичь с помощью псевдореферендумов

21 сентября, 2022 среда
08:56
война с Россией

Эксперты из США считают, что псевдореферендумы не помогут РФ изменить ситуацию с комплектацией армии, однако приведут к усилению ядерного шантажа

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Американские аналитики считают, что объявления псевдореферендумов о присоединении Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожской области в РФ нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, надеется таким образом улучшить возможности комплектования армии, призывая граждан добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно захваченные территории, провозглашенные российскими.

ISW отмечает, что не заметил никаких доказательств того, что Кремль в ближайшее время намерен изменить принципы призыва. В то же время госдума приняла поправки к уголовным статьям, серьезно усложняющим увольнение с военной службы тем, кто не желает воевать. В совокупности эти меры сделают добровольно-принудительной так называемую "самомобилизацию", о которой говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Эксперты ISW сомневаются, что такими методами удастся радикально увеличить численность армии.

Однако аналитики предупреждают, что псевдореферендумы будут сопровождаться угрозами о том, что "новые территории" Россия будет защищать с применением всех имеющихся у нее средств.

"Кремль пытается такими расплывчатыми предупреждениями обострить украинские или мировые опасения ядерной эскалации. Однако Путин уже отказался отстаивать любые территориальные красные линии в ответ на удары по аннексированному Россией Крыму - оккупированной территории, которую он контролирует восемь лет" - пришли к выводу в ISW.

  • 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
  • Госдума ввела в уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

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Крым
Владимир Путин
Луганщина
мобилизация
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
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