В ISW объяснили, чего боится Путин после встречи с главой КНДР
Президент России Владимир Путин, вероятно, боится, что укрепление отношений с Северной Кореей может повлечь за собой новые санкции Запада
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Путин встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ 14 сентября. Он назвал встречу "продуктивной" и сообщил, что они с Кимом провели "откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонних отношениях".
Путин также заявил, что Россия продолжает соблюдать ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но отметил, что в "рамках нынешних правил есть дополнительные возможности".
Путин, вероятно, пытается нейтрально изобразить свою встречу с Кимом, чтобы сбалансировать интерес России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов с опасениями по поводу риска введения вторичных международных санкций против РФ из-за потенциальной торговли с Северной Кореей.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.
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