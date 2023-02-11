В ISW не верят в эскалацию между РФ и НАТО из-за ракет над Румынией
Пролеты российских ракет над Румынией, по-видимому, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.
Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.
Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.
Массированные ракетные удары по-прежнему будут создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.
По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли непосредственно рискует эскалацией.
- Также сегодня ISW отметил, что по мнению экспертов неудачи под Угледаром свидетельствуют о плохой подготовке мобилизованных и институциональных проблем армии РФ.
- Напомним, ранее стало известно, что россияне 10 февраля в который раз массово обстреляли Украину. Две ракеты, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Кишинев подтвердил эту информацию, а Бухарест опроверг.
- США заверили , что пока не фиксируют какой-либо угрозы для Румынии и Молдовы после того, как в их воздушном пространстве были обнаружены российские ракеты.
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