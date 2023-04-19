Об этом сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что Путин во время своего визита во временно оккупированные Херсонской и Луганской области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского, говорят аналитики.

"Визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения перед запланированным украинским контрнаступлением", - подчеркивают в Институте.

Там российский президент выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта.

Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина - как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.

Также эксперты отметили, что Путин, кремлевские источники и военные блогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит отечественное информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отражению угрозы контрнаступления.

"Показательные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, по всей видимости, подтверждают очередное изменение военного командования и, возможно, в ближайшем окружении Кремля", - говорится в отчете.

Допускается и то, что, возможно, Путин пытается сбалансировать влияние Вагнера, повторно назначив Лапина командующим Луганским участком фронта.

Кроме того, отдельные члены "Клуба разгневанных патриотов" выступают за революцию в России, если Кремль заморозит войну или пойдет на мирные переговоры с Украиной и Западом.

Другие ключевые выводы ISW за 18 апреля: