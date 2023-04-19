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В ISW назвали цель поездки Путина на оккупированные территории Херсонщины и Луганщины

19 апреля, 2023 среда
07:46
Война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин совершал визит на временно оккупированные регионы Украины, чтобы определить виновных перед контрнаступлением ВСУ

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что Путин во время своего визита во временно оккупированные Херсонской и Луганской области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского, говорят аналитики.

"Визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения перед запланированным украинским контрнаступлением", - подчеркивают в Институте.

Там российский президент выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта.

Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина - как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.

Также эксперты отметили, что Путин, кремлевские источники и военные блогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит отечественное информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отражению угрозы контрнаступления.

"Показательные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, по всей видимости, подтверждают очередное изменение военного командования и, возможно, в ближайшем окружении Кремля", - говорится в отчете.

Допускается и то, что, возможно, Путин пытается сбалансировать влияние Вагнера, повторно назначив Лапина командующим Луганским участком фронта.

Кроме того, отдельные члены "Клуба разгневанных патриотов" выступают за революцию в России, если Кремль заморозит войну или пойдет на мирные переговоры с Украиной и Западом.

Другие ключевые выводы ISW за 18 апреля:

  • Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились 18 апреля в Москве для обсуждения вопросов стратегического партнерства и военного сотрудничества
  • Государственная дума России 18 апреля одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс, направленных на поощрение внутренней цензуры и репрессии против российской общественности
  • Российские власти задержали в Екатеринбурге 18 апреля российского специалиста по связям с общественностью Ярослава Ширшикова, соратника задержанного репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича
  • Центральный штаб российского "Бессмертного полка" объявил об отмене ежегодного марша "Бессмертный полк" ко Дню победы, вероятно, в попытке уменьшить общественную дискуссию о погибших на войне
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово - Кременная
  • Также они продолжали удерживать позиции в Бахмуте и проводили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка – Донецк
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают оборонную подготовку на юге Украины
  • Кремль продолжает усилия по интеграции марионеточных формирований с регулярными российскими войсками
  • Российские оккупационные чиновники продолжают депортировать украинских гражданских лиц в Россию под видом оказания медицинской помощи и реабилитации
  • Беларусь может начать экономическую поддержку оккупированной Россией Донецкой области через систему патронажа
Россия
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Луганщина
Херсонщина
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
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