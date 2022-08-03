В ISW назвали российские области, формирующие добровольческие батальоны для войны в Украине
В России четыре области формируют добровольческие батальоны для войны в Украине. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская
Об этом передает Институт изучения войны - ISW.
"Вероятно, российские войска решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций", - говорится в сообщении.
Эксперты говорят, что, судя по заявлениям и обеспокоенности минобороны РФ, удары украинцев с HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".
"Российская Федерация формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации", – говорится в сообщении ISW.
В свою очередь, ссылаясь на собранные данные, аналитики подчеркивают, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Еленовки на оккупированной Донбассе.
Другие ключевые выводы экспертов
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