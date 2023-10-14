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В ISW назвали провальными попытки атак армии РФ на Авдеевку

14 октября, 2023 суббота
05:04
Война с Россией

Российские попытки атаковать Авдеевку Донецкой области за прошедшие сутки провалились – их наступление может превратиться в "биение в бетонную стену"

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Источники аналитиков утверждали, что российские силы продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, указывают на то, что российские силы продвинулись к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и южнее восточнее Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Российские источники также опубликовали сообщения о предварительных заявлениях по поводу российского контроля над Авдеевским коксохимическим заводом, и ISW не нашло ни одного доказательства того, что российские силы контролируют завод на момент публикации.

Украинские военные сообщили, что украинские силы продолжают отражать атаки вокруг Авдеевки. Российский военный блоггер отметил, что ВСУ используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении.

Российский доброволец в 4-й бригаде так называемой "ЛНР" (2-й армейский корпус, Южный военный округ) заявил, что изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки.

Также он оценил, что российские силы могут "сжать [украинский] периметр", захватив менее укрепленную украинскую территорию близ Авдеевки, но выразил обеспокоенность тем, что российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения и попытаются ускорить наступательные усилия на Авдеевку.

Доброволец отметил, что такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут "бить по бетонным укреплениям", пока их силы не закончатся.

Ключевые выводы:

  • Сообщается, что продолжающиеся российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу.
  • Российские военные командования ограничивают обсуждение наступательных операций вокруг Авдеевки в информационном пространстве, вероятно, пытаясь адаптироваться к предыдущим информационным шокам и контролировать любые нарративы, отражаемые в российском информационном пространстве вокруг этих операций.
  • Кремль предположительно пытается сформировать российские наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные усилия, после чего российские войска могут перехватить оперативную инициативу в Украине.
Авдеевка
Контрнаступление ЗСУ
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