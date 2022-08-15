В ISW назвали приоритетные направления для оккупантов на территории Украины

Об этом говорится в отчете ISW.

Так, активные боевые действия идут на следующих направлениях:

город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области. ISW говорит, что там воюют военные российского Западного округа

Изюм - Славянск. Вероятно, бои ведут недавно сформированные российские добровольческие батальоны

Северско - Лисичанский район. Военные российского Центрального округа

Бахмут. В ISW отмечают, что отряды частной военной компании (ПВК) группы Вагнера активно участвовали в попытках России завоевать территорию вокруг Бахмута и, вероятно, способствовали последним успехам в этой сфере.

Авдеевско - Донецкий городской район. Здесь активно участвуют в войне против Украины боевики "ДНР", говорят эксперты

Юг Украины. Этим направлением занимаются российские войска Южного и Восточного военного округов, десантники и росгвардия.

Аналитики подчеркивают, что ни одна из этих группировок не однородна - по всему направлению разбросаны подразделения различных военных округов, добровольческих частей и других формирований. А эти диспозиции свидетельствуют о том, что Москва предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, в Северск, в то же время пытаясь использовать активность сил так называемой ДНР, чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на Авдеевском направлении.

"Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвима для украинских контратак", - говорится в отчете.

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление, говорят эксперты.

В Институте отметили, что состав российских войск вдоль Южного направления относительно разнообразнее, чем на других направлениях. А российское военное руководство, вероятно, направило смешанные силы в этот район, чтобы оградить его от ожидаемого украинского контрнаступления.

Другие ключевые выводы аналитиков Института:

Оккупанты совершили наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу от Славянска, к востоку от Северска и получили неопределенные достижения вокруг Бахмута

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