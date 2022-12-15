В ISW назвали причину отказа Путина от ежегодного послания в Федеральное собрание
Аналитики Института изучения войны объяснили, почему Путин отменил ежегодное выступление перед Федеральным собранием. Одна из причин - отсутствие положительной повестки дня
Об этом говорится на сайте Института изучения войны.
Эксперты отмечают: президент России не уверен в своей способности формировать инфопространство страны из-за критики его поражений в Украине. Именно об этом свидетельствует решение Владимира Путина отложить послание в Федеральное собрание, которое проходило ежегодно с 1994-го.
"Путин, возможно, не уверен в своей способности оправдать цену войны для российских внутренних и глобальных дел, выступая перед российской общественностью и элитами. Победа в Украине позволила бы Путину затушевать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но Россия не имела никаких значительных побед с момента оккупации Лисичанска в начале июля. Ранее Путин пытался продать аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей как большую победу, что лишь вызвало дальнейшее недовольство среди российских элит и подорвало нарративы государственной пропаганды", - сказал он. ISW.
- Напомним, 12 декабря спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отменил крупную итоговую пресс-конференцию.
- Днем позже британская разведка объяснила , почему Путин отказался от ежегодной пресс-конференции: российский диктатор отменил выступление с итогами года, чтобы лишний раз не отвечать на вопрос о войне РФ против Украины.
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