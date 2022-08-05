В ISW назвали, перед каким выбором предстанут россияне, если Украина нажмет на Изюм

Об этом говорится в отчете ISW.

Как отмечается, серьезность дилеммы, стоящая перед российским высшим командованием, вероятно, зависит от способности Украины проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно по нескольким направлениям.

"Если Украина сможет сильно нажать на Изюм, продолжая переход в контрнаступление в Херсоне, то российские войска предстанут перед трудным выбором. Им, вероятно, придется решить или отказаться от своих западных позиций вокруг Изюма в пользу защиты своих наземных коммуникаций (GLOC) дальше на север и восток, или выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта", - говорится в сообщении.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступательные операции

Россияне попытались продвинуться северо-западнее Изюма и продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута. Также они продолжали попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку к юго-западу от Донецка

ВСУ провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отразили позиции в ряде населенных пунктов

Российские войска продолжали переброску техники и личного состава к северо-востоку Херсонской и западу Запорожской областей

Как сообщали аналитики Института, Россия может удерживать от пяти до семи ударных групп неизвестного размера вокруг Бахмута.

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