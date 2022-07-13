Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Военные РФ остаются на оперативной паузе во время войны в Украине. Они продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление; однако продолжают бомбить критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий; а также производят ограниченные атаки.

Отмечается, что русские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска.

Однако рашисты продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки.

Также оккупанты провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова.

Главное из отчета ISW

Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность косвенного огня в Украине.

Российские войска, вероятно, совершили атаку под фальшивым флагом на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров.

Украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южной оси.

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