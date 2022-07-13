В ISW назвали направления, на которых оккупанты провалили наступления и штурмы
Безуспешными были наступления русских к северу от Славянска, восточнее Северска, а также неудачным оказался штурмы к северу от Харькова
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Военные РФ остаются на оперативной паузе во время войны в Украине. Они продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление; однако продолжают бомбить критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий; а также производят ограниченные атаки.
Отмечается, что русские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска.
Однако рашисты продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки.
Также оккупанты провели несколько неудачных наземных штурмов к северу от Харькова.
Главное из отчета ISW
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Кремль закупает иранские БПЛА, которые, вероятно, улучшат российскую воздушную разведку и точность косвенного огня в Украине.
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Российские войска, вероятно, совершили атаку под фальшивым флагом на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре Запорожской области.
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Российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров.
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Украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южной оси.
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