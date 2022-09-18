Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание на то, что российские войска продолжают проводить бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления по другим направлениям.

Отмечается, что неспособность России направить масштабное подкрепление к востоку Харьковской области и Луганщину делает большую часть оккупированной северо-восточной Украины очень уязвимой для продолжения контрнаступления ВСУ.

В ISW предполагают, что, возможно, россияне решили не защищать эти территории, несмотря на неоднократные заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что целью РФ является полный захват Донецкой и Луганской областей.

По мнению экспертов из США, защита оккупированных территорий на юге Украины выглядит приоритетнее по содержанию Донбасса, поскольку Херсонская и Запорожская области критически важны, как для России, так и для Украины.

"Но российские наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, использующие часть очень ограниченной эффективной боевой мощи России, которые могли бы противодействовать контрнаступлению ВСУ, могут свидетельствовать о том, что принятие решений на театре действий России остается сомнительным", - пришли к выводу в ISW.

17 сентября в британской разведке заявили, что после контрнаступления ВСУ в Харьковской области Россия будет пытаться удержать оборону на участке между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.

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