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В ISW назвали, каких угроз опасаются оккупанты и где больше всего укрепляются

28 ноября, 2022 понедельник
06:08
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Спутниковые снимки укрепления оккупантов на Херсонщине свидетельствуют о том, что они воспринимают перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские военные четко оценивают, что украинские силы могут форсировать реку Днепр и проводить контрнаступательные операции на востоке Херсонской области, возможно, угрожая всем критическим наземным линиям связи с Крымом на материк", - говорится в сообщении.

Российские войска готовятся либо к глубочайшей обороне, либо к проведению операций оперативного либо стратегического сдерживания. В ISW отмечают, что россияне явно не рассчитывают на то, что смогут помешать украинским войскам форсировать реку Днепр, а также не придают приоритетности оборонным позициям, которые остановили бы такую переправу.

Однако оккупанты создают условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, что позволит создать прочное украинское укрепление на восточном берегу Днепра.

Войска РФ укрепляют свои позиции вдоль критически важных линий столкновения на востоке Херсонской области для защиты от возможного будущего украинского контрнаступления, добавляют эксперты.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска уделяют первоочередное внимание рытью окопов и сооружению противотанковых укреплений типа "зубы дракона" вдоль линий разграничения, соединяющих российские войска на восточном (левом) берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами, а также с восточными тыловыми районами вокруг Мелитополя Запорожской области.

Как считают аналитик, большинство этих полевых фортификационных сооружений расположены непосредственно на самих линиях разграничения и в основном ориентированы перпендикулярно самим дорогам. Таким образом, они больше похожи на хорошо продуманные блокпосты, чем на части цельных оборонительных линий.

"Российские войска также мощно укрепили полосу земли в ширину 3 км, что отделяет Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области и вдоль пляжей непосредственно к югу и востоку от полосы", - говорится в сообщении.

Оборонные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу, утверждают в Институте.

Большинство российских полевых укреплений на востоке Херсона, тем не менее, оптимизированы для защиты от проезда вдоль дорог и были бы очень уязвимы в случае окружения на открытой местности.

Отмечается, что многие укрепления вдоль дорог не выходят далеко за пределы самих дорог, зачастую достаточно далеко, чтобы обеспечить хорошие поля обстрела с обеих сторон самой дороги. Большинство таких позиций имеют открытые фланги, оканчивающиеся посреди полей.

Многие из этих позиций не находятся на тактическом расстоянии поддержки друг от друга, что делает каждую из них уязвимой для украинского тактического окружения.

Эксперты считают, что захватчики, возможно, постараются задержать (замедлить), а не остановить украинское наступление на восточном (левом) берегу реки Днепр, чтобы развернуть больше подкреплений. Однако украинские контрнаступления иногда развивались гораздо быстрее, чем они начинались.

Российские усилия по подготовке больших оборонительных позиций на востоке Херсона, независимо от того, насколько хорошо или плохо они выполнены, подчеркивают критическую важность этой местности для дальнейшего хода войны.

В ISW добавляют, если украинские силы закрепятся на востоке Херсонской области, они могут угрожать дополнительным контрнаступлением на Мелитополь с запада, от которого российские войска предположительно будут пытаться защититься.

Также эксперты отметили: "ISW не предлагает никаких прогнозов относительно будущих украинских операций и не дает никаких оценок о возможности Украины проводить контрнаступательные операции, о которых говорилось выше. Российские военные, однако, четко рассматривают украинское контрнаступление через Днепр и/или через Кинбурнскую косу как возможное и очень опасен".

  • 24 ноября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что российские захватчики пытаются принудительно выселить людей из 15-километровой зоны от побережья Днепра.

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