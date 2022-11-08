В ISW назвали фигуры, от которых зависим Путин
Эксперты Института изучения войны считают российского диктатора Владимира Путина зависимым от сил в Украине финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова
Об этом говорится в новом отчете ISW.
Отмечается, что информация о широкомасштабных провалах российского военного руководства приобретает социальную динамику. Российские блоггеры говорят, что женщины, вероятно, родственники военных РФ и мобилизованных, привлекают внимание к провальному состоянию войны.
С начала частичной мобилизации в конце сентября наблюдались многочисленные случаи, когда жены и матери российских военнослужащих выступали в защиту своих служащих в армии родственников, обращаясь к местным чиновникам и известным российским блоггерам.
Эксперты отметили, что неспособность Минобороны РФ должным образом решать системные проблемы и их первопричины, вероятно, будет усугублять социальное напряжение в течение всей войны.
Фракция российских военных силовиков увеличивает свое влияние частично для продвижения личных интересов в России и оккупированной Украине, а не исключительно для победы в войне.
Евгений Пригожин подтвердил 6 ноября, что группа Вагнера открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне пределов вооруженных сил России.
А чеченский лидер Рамзан Кадыров также пытается обеспечить себе бизнес возможности на фоне российского вторжения в Украину, говорят в Институте. Украинский центр сопротивления отмечает, что Кадыров и его полевые командиры расширяют бизнес-сети на оккупированных территориях.
"И Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине", - подчеркивают аналитики.
Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях по Кремлю, которые, несмотря на его неоднократные возражения, свидетельствуют о том, что он создал в обществе представление о возможном приходе к власти.
Как отмечают в отчете, подобные дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России.
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