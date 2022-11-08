В ISW назвали фигуры, от которых зависим Путин

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Отмечается, что информация о широкомасштабных провалах российского военного руководства приобретает социальную динамику. Российские блоггеры говорят, что женщины, вероятно, родственники военных РФ и мобилизованных, привлекают внимание к провальному состоянию войны.

С начала частичной мобилизации в конце сентября наблюдались многочисленные случаи, когда жены и матери российских военнослужащих выступали в защиту своих служащих в армии родственников, обращаясь к местным чиновникам и известным российским блоггерам.

Эксперты отметили, что неспособность Минобороны РФ должным образом решать системные проблемы и их первопричины, вероятно, будет усугублять социальное напряжение в течение всей войны.

Фракция российских военных силовиков увеличивает свое влияние частично для продвижения личных интересов в России и оккупированной Украине, а не исключительно для победы в войне.

Евгений Пригожин подтвердил 6 ноября, что группа Вагнера открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне пределов вооруженных сил России.

А чеченский лидер Рамзан Кадыров также пытается обеспечить себе бизнес возможности на фоне российского вторжения в Украину, говорят в Институте. Украинский центр сопротивления отмечает, что Кадыров и его полевые командиры расширяют бизнес-сети на оккупированных территориях.

"И Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине", - подчеркивают аналитики.

Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях по Кремлю, которые, несмотря на его неоднократные возражения, свидетельствуют о том, что он создал в обществе представление о возможном приходе к власти.

Как отмечают в отчете, подобные дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина как единственного лидера для России.

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