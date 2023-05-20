К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно заявлению украинских официальных лиц, войска РФ сосредоточили большую часть своих резервов в районе Бахмута и замедлили контратаки ВСУ за последние сутки.

Так, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр 19 мая, российские захватчики сосредоточили большую часть своих резервов на Бахмутском направлении, что замедлило темпы наступления украинских войск. Она добавила, что ВСУ продолжают контратаки на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом.

Некоторые российские блоггеры приветствовали замедление украинских темпов продвижения и утверждали, что ВСУ вроде бы не в состоянии выдерживать длительные локальные контратаки в районе Бахмута.

Однако российские силы на флангах Бахмута, по всей видимости, остаются слабыми, отмечают эксперты ISW.

Основатель российской ППК "Вагнера" Евгений Пригожин 19 мая продолжал критиковать российскую 4-ю мотострелковую бригаду (2-й армейский корпус "ЛНРовцев") за отступление с оборонительных рубежей юго-западнее поселка Ивановское (6 км к западу от Бахмута).

"Украинские контратаки под Бахмутом, вероятно, устранили угрозу оцепления Россией украинских войск в Бахмуте и заставили российские войска выделить мизерные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование", - пишут аналитики Института.