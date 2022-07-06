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В ISW назвали дальнейшие цели Путина после захвата Луганской области

6 июля, 2022 среда
06:48
война с Россией Путин

Военные аналитики считают целью руководства РФ в войне есть уничтожение суверенитета Украины и изменение режима

Об этом говорится в данных Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой операции в Украине, предположив, что кремль сохраняет свои цели, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.

"Четкое повторение Патрушевым начальных целей Путина спустя почти пять месяцев убедительно указывает на то, что кремль не считает недавние достижения России в Луганской области достаточными для достижения начальных целей "спецоперации", подтверждая текущую оценку ISW о том, что кремль имеет значительные территориальные устремления за пределы Донбасса. Заявление Патрушева свидетельствует о том, что российское военное руководство будет продолжать настаивать на продвижении вне Донецкого и Луганского взрывов и что Кремль готовится к длительной войне с намерением захватить значительно большие части Украины", - говорится в сообщении.

Ключевые выводы аналитиков института

  • Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.

  • Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.

  • Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

  • Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

  • Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.

  • Власти РФ проводят усиление мер по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери живой силы.

  • Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

По состоянию на вечер 5 июля на окраине Луганщины возле Лисичанска шли тяжелые бои. Враг привлек много сил и средств, пытался постоянно строить переправы для переброски еще большего количества техники. Однако, рашисты несли большие потери.

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