Об этом говорится в данных Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой операции в Украине, предположив, что кремль сохраняет свои цели, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.

"Четкое повторение Патрушевым начальных целей Путина спустя почти пять месяцев убедительно указывает на то, что кремль не считает недавние достижения России в Луганской области достаточными для достижения начальных целей "спецоперации", подтверждая текущую оценку ISW о том, что кремль имеет значительные территориальные устремления за пределы Донбасса. Заявление Патрушева свидетельствует о том, что российское военное руководство будет продолжать настаивать на продвижении вне Донецкого и Луганского взрывов и что Кремль готовится к длительной войне с намерением захватить значительно большие части Украины", - говорится в сообщении.

Ключевые выводы аналитиков института

Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.

Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.

Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.

Власти РФ проводят усиление мер по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери живой силы.

Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

По состоянию на вечер 5 июля на окраине Луганщины возле Лисичанска шли тяжелые бои. Враг привлек много сил и средств, пытался постоянно строить переправы для переброски еще большего количества техники. Однако, рашисты несли большие потери.

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