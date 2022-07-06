В ISW назвали дальнейшие цели Путина после захвата Луганской области
Военные аналитики считают целью руководства РФ в войне есть уничтожение суверенитета Украины и изменение режима
Об этом говорится в данных Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой операции в Украине, предположив, что кремль сохраняет свои цели, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
"Четкое повторение Патрушевым начальных целей Путина спустя почти пять месяцев убедительно указывает на то, что кремль не считает недавние достижения России в Луганской области достаточными для достижения начальных целей "спецоперации", подтверждая текущую оценку ISW о том, что кремль имеет значительные территориальные устремления за пределы Донбасса. Заявление Патрушева свидетельствует о том, что российское военное руководство будет продолжать настаивать на продвижении вне Донецкого и Луганского взрывов и что Кремль готовится к длительной войне с намерением захватить значительно большие части Украины", - говорится в сообщении.
Ключевые выводы аналитиков института
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Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
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Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
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Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
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Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
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Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
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Власти РФ проводят усиление мер по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери живой силы.
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Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.
По состоянию на вечер 5 июля на окраине Луганщины возле Лисичанска шли тяжелые бои. Враг привлек много сил и средств, пытался постоянно строить переправы для переброски еще большего количества техники. Однако, рашисты несли большие потери.
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